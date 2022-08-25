Как питание влияет на поведение, настроение и работу мозга

В XV-XVI веке матросы нередко страдали от цинги. Эта болезнь развивается, когда в организме человека не хватает витамина С. Интересно, что из-за недостатка этого вещества у людей возникали галлюцинации. Это как раз доказывает, что между пищей и мозгом существует связь.

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Ключом к здоровью мозга считается баланс питательных веществ организме. Если у человека недостаток или избыток витаминов, аминокислот, жиров, сахаров, то это может положительно или отрицательно сказаться на его поведении.

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Как и дефицит витамина С, недостаток витамина B3 может спровоцировать появление заболевания, связанного с работой мозга, - пеллагры. Это болезнь, при которой у людей возникает слабоумие. При этом исследования показали, что увеличение уровня витамина В3 может смягчить последствия болезни Альцгеймера, Хантингтона, Паркинсона.

Недостаток йода опасен тем, что в организме не производится нужное количество гормонов щитовидной железы. А это негативно влияет на обмен веществ, сон, аппетит.

Однако в некоторых случаях дефицит определённых веществ, получаемых с пищей, может быть даже полезен для человека. Например, если он страдает лекарственно-устойчивой эпилепсией. При таком состоянии клетки мозга неконтролируемо активируются. Помочь в этом случае может кетогенная диета, содержащая мало углеводов и много жиров.

Если же человек будет есть слишком много насыщенных жиров и сахаров (такая комбинация обычно характерна для ультраобработанных продуктов), то чувствительность его мозга к сигналам гормонов, отвечающих за чувство сытости, снизится. Помимо этого, люди и животные при употреблении подобных продуктов в больших количествах начинают хуже различать сладкий вкус.

Рацион, в состав которого входят много обработанных продуктов и много жиров, связан, как отмечают исследователи, с худшими когнитивными способностями и памятью у животных и людей. Кроме того, и люди, и животные чаще сталкиваются при чрезмерном употреблении подобной пищи с нейродегенеративными заболеваниями.