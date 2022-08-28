Правда ли, что у похожих внешне людей похожи привычки и ДНК

Даже если вы не встречали своего двойника, то наверняка натыкались на людей, как две капли воды похожих на знаменитостей. На сегодняшний день на Земле проживает больше восьми миллиардов людей, поэтому неудивительно что среди них встречаются индивидуумы с крайне похожими чертами лица, которые при этом не являются родственниками.

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Но что еще более любопытно – имеют ли двойники что-то общее помимо внешних данных? Подробнее об этом – в материале “Рамблера”.

По данным TechInsider, не так давно испанские ученые установили, что у незнакомцев со схожими чертами лица довольно часто похожи привычки, поведение и генотипы. Но при этом они различаются метилированием ДНК и микробиомом.

В своем исследование эксперты использовали фотографии канадца Франсуа Брюнеля, который с 1999 года делает проект о двойниках. Помимо этого ученые задействовали технологию распознавания лиц. Специалисты связались с парами двойников, взяли у них образцы ДНК, а также попросили заполнить несколько анкет – биометрическую и об образе жизни.

В ходе работы эксперты установили, что двойники имеют схожие привычки, манеру поведения и генотипы. При этом, по мнению ученых, только одна пара из 32 могла иметь общих предков. Более того, некоторые внешне очень похожие люди жили на разных концах планеты.