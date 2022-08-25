Ученые: обезболивающие препараты приводят к хроническим болям

Согласно исследованию ученых из университета Макгилла в Канаде, обезболивающие вызывают появление хронических симптомов и вмешиваются в процессы заживления. Работа опубликована в журнале Science Translational Medicine.
Воспаление в месте травмы, которое вызывает боль, помогает устранить травму быстрее. Блокирование этого первоначального воспаления при помощи ибупрофена и аспирина обеспечивает кратковременное облегчение боли, но мешает восстановительному процессу и приводит к хроническим болям.
Ученые проанализировали медицинские записи около 500 человек с болями в пояснице. Выяснилось, что принимавшие обезболивающие пациенты жаловались на хронические боли в течение 10 лет. Примечательно, что у тех, кто пил парацетамол, не возникали подобные проблемы.
По словам ученых, проблема заключается в нейтрофилах – наиболее распространенных белых кровяных клетках. Они захватывают и уничтожают вторгающиеся микроорганизмы, что вызывает воспаление в месте травмы, а аспирин и ибупрофен их блокируют.
Команда блокировала действие нейтрофилов у мышей с травмой и обнаружила, что впоследствии мыши испытывали боль в десять раз дольше, чем обычно.
Ученые посоветовали не принимать обезболивающие препараты, которые блокируют воспаление. По их словам, альтернативой может стать парацетамол.