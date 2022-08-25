Как недосып провоцирует эгоизм и одиночество

Ученые и медики регулярно твердят нам о том, что недостаток сна чреват сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и другими недугами. А вот о том, что недосып также оказывает пагубное воздействие на эмоциональное состояние человека и на его социальную жизнь, говорят гораздо меньше.

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Не так давно исследователи из Калифорнийского университета Беркли провели эксперимент и вновь доказали это. Подробнее – в материале “Рамблера”.

В эксперименте приняли участие 24 здоровых человека. Ученые проверили их мозговую деятельность на аппарате МРТ после полноценного восьмичасового сна, а также после недосыпа. В результате эксперты установили, что отсутствие полноценного отдыха негативно влияет на активность нейронных контуров, отвечающих за умственную деятельность и социальную активность. Данный процесс нередко приводит к тому, что люди становятся эгоистичнее.

После этого специалисты провели эксперимент совместно с другой группой, в которую входило уже 200 человек. Респонденты прошли тест, в котором нужно было оценить свою готовность помогать окружающим людям – предварительно несколько суток до этого ученые оценивали качество их сна. Выяснилось, что люди, которые спали хуже, отнюдь не такие отзывчивые, как те, у кого не наблюдалось проблем со сном.

В продолжение работы ученые обратились к статистике пожертвований в благотворительные организации США в период с 2011 по 2016 годы. В ходе работы эксперты установили, что после перехода на зимнее время количество помощи всегда снижалось на 10%. Ученые также связали это с тем, что люди теряют час сна, из-за чего становятся менее предрасположены к помощи.