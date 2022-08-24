Компоненты чернил для тату могут проникать в клетки

Исследователи из Государственного университета Нью-Йорка выяснили, что многие чернила для тату содержат вещества, которые не указаны в составе и могут становиться опасными при взаимодействии со светом, бактериями или лазером для удаления пигмента. Авторы сообщили о работе на собрании Американского Химического Общества (ACS).

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Исследователи выяснили, что 23 из 56 различных видов чернил, проанализированных ими на сегодняшний день, предполагают наличие азосодержащего красителя. Хотя многие азопигменты не вызывают проблем со здоровьем, их свойства могут измениться при воздействии бактерий или ультрафиолетового света — они могут разлагать пигменты до другого соединения на основе азота, которое является потенциальным канцерогеном.

Также выяснилось, что некоторые производители не указывают полный состав продукта. Например, в одном случае этанол не был указан, но химический анализ показал, что он присутствует в чернилах. Кроме того, команда проанализировала 16 чернил с помощью электронной микроскопии. Примерно половина чернил содержала частицы менее 100 нм. Частицы такого размера могут проникать через клеточную мембрану и потенциально причинять вред. Ученые также опросили мастеров тату: те могли быстро определить предпочитаемый бренд чернил, но мало что знали о составе.