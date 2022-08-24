Найден действенный метод борьбы с тягой к алкоголю

Учёные из Каролинского института опубликовали исследование, подтверждающее, что тяга к алкогольным напиткам может быть снижена за счёт тренировок. Специалисты считают, что эти данные могут помочь расширить перечень эффективных методов для лечения людей с расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Большинство людей, страдающих расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, не обращаются за помощью – несмотря на то, что от этого страдает их физическое и психическое здоровье. Отказ от помощи связан и с тем, что люди испытывают неудовлетворённость от доступных методов лечения, вызывающих стигматизацию. Психологическая и медикаментозная терапия эффективны, но связаны с высоким процентом рецидивов. Кроме того, они не решают проблемы соматического здоровья.

Видео дня

Учёные в новом исследовании оценили влияние на потребление алкоголя тренировок, полезных и для общего укрепления здоровья. Так, оказалось, что аэробные упражнения и йога показали равную эффективность в снижении потребления алкоголя.

Участниками эксперимента стали 140 взрослых, имеющих расстройства, связанные с употреблением алкоголя, физически неактивные, которые не обращались за помощью по поводу своей проблемы. Им были назначено выполнение упражнений 3 раза в неделю на протяжении 12 недель. Оценивалась физическая активность, также были взяты образцы крови для определения соматического здоровья.

Физическая активность в группах была разной: интенсивная езда на велосипеде, йога, аэробные упражнения. Изменения в тяге к алкоголю наблюдались во всех спортивных группах, при этом, наибольшее снижение было отмечено среди участников йоги. Снижение было клинически и статистически значимым.

«Это отличная новость. Это означает, что существуют потенциально эффективные варианты лечения, доступные для людей, которые не хотят обращаться за лечением в специализированные клиники»,

- прокомментировал Матс Халлгрен, руководитель проекта.