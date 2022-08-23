Почему телевизор опаснее для мозга стариков, чем компьютер

«На риск развития деменции влияет не время, проведенное в сидячем положении, как таковое, а тип сидячей деятельности, выполняемой в свободное время. Из прошлых исследований мы знаем, что просмотр телевизора сопряжен с низким уровнем мышечной активности и расходования энергии по сравнению с использованием компьютера или чтением. И, хотя исследования показали, что длительное непрерывное сидение связано с уменьшением кровотока в мозге, относительно большая интеллектуальная стимуляция, возникающая во время использования компьютера, может нейтрализовать негативные последствия сидения», – заявили ученые.