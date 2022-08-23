Почему телевизор опаснее для мозга стариков, чем компьютер

Новое исследование группы медиков из Аризонского университета показывает, что пожилые люди, ведущие сидячий пассивный образ жизни, например, смотрящие телевизор, имеют повышенный риск развития деменции. Работа ученых была опубликована в журнале PNAS.
При этом использование компьютера для пожилых оказалось не таким опасным.
«На риск развития деменции влияет не время, проведенное в сидячем положении, как таковое, а тип сидячей деятельности, выполняемой в свободное время. Из прошлых исследований мы знаем, что просмотр телевизора сопряжен с низким уровнем мышечной активности и расходования энергии по сравнению с использованием компьютера или чтением. И, хотя исследования показали, что длительное непрерывное сидение связано с уменьшением кровотока в мозге, относительно большая интеллектуальная стимуляция, возникающая во время использования компьютера, может нейтрализовать негативные последствия сидения», – заявили ученые.
Группа использовала данные о 145 тыс. британцев из британского Биобанка для изучения возможной корреляции между сидячим образом жизни и деменцией у пожилых людей. Все участники использовали опросники с сенсорным экраном, чтобы самостоятельно сообщать информацию об образе жизни в течение 2006-2010 годов. Затем ученые отобрали 3 507 пациентов, у которых развилась деменция.
Анализ данных показал, что даже у людей с высокой физической активностью время, проведенное за просмотром телевизора, было связано с повышенным риском развития деменции.