Плохое состояние сердца может быстро состарить мозг

Команда американских учёных недавно провела исследование, в ходе которого оценивался возраст мозга людей по результатам МРТ. Оказалось, что на скорость старения головного мозга могут влиять несколько факторов.

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Исследователи из Калифорнийского университета обнаружили, что у людей, у которых в 36 лет состояние сердца было хуже, в дальнейшем мозг быстрее старел. Кроме того, у мужчин и женщин одного возраста мозг был разным: у первых он обычно был старше, чем у вторых. Результаты этой научной работы были опубликованы в The Lancet Healthy Longevity.

Люди с более старым мозгом показывали более низкие результаты в когнитивных тестах. Также они были подвержены атрофии мозга в течение последующих двух лет.

Всем участникам исследования было 69-72 года. Но при этом возраст их мозга составлял от 46 до 93 лет.

У тех участников, которые имели худшие показатели здоровья сердечно-сосудистой системы в 36 или 69 лет, в целом хуже было и состояние мозга. То же самое относилось к людям с цереброваскулярными заболеваниями.

Также эксперты выяснили, что более старый мозг был связан с более высокими значениями белка нейрофиламентов (NfL). Считается, что повышение уровня этого элемента происходит из-за повреждения нервных клеток.