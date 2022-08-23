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1 час назад

Ученые нашли способ восстановить обоняние после COVID-19

FBM.ru

“Известия” сообщают, что канадские ученые обнаружили шесть генов, которые могут быть использованы для лечения аносмии – потери обоняния, вызванной COVID-19. На данный момент у специалистов нет методов борьбы с этим расстройством, которое стало одним из самых распространенных проявлений коронавирусной инфекции.

Ученые нашли способ восстановить обоняние после COVID-19
Фото: FBMFBM

По словам ученых, препараты, корректирующие работу каждого из найденных генов по отдельности, уже существуют, поэтому остается разработать лекарство на их основе.

“Открытие новых методов лечения аносмии и внедрение их в клиническую практику может занять десятилетия, а использование терапевтической мишени, для воздействия на которую уже есть проверенный препарат, может заметно сократить этот период”, – говорят ученые.

Способы лечения аносмии после COVID-19 очень важны для медицины, поскольку витамины и “обонятельные тренировки”, используемые в настоящее время для этой цели, не вполне справляются с поставленной задачей. Кстати, потеря обоняния – это не только осложнение коронавирусной инфекции, это сопутствующий симптом болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, деменции, опухолей и последствий черепно-мозговой травмы.

“У подхода с использованием белков-мишеней большое будущее. Этот подход уже успешно используется в целевой терапии онкологии. И я уверен, что скоро мы получим новое эффективное лекарство от аносмии”, – подчеркнули эксперты.

Однако некоторые специалисты отметили, что исследование основано только на математических методах, поэтому делать выводы пока рано.

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