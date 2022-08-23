Ученые нашли способ восстановить обоняние после COVID-19

“Известия” сообщают, что канадские ученые обнаружили шесть генов, которые могут быть использованы для лечения аносмии – потери обоняния, вызванной COVID-19. На данный момент у специалистов нет методов борьбы с этим расстройством, которое стало одним из самых распространенных проявлений коронавирусной инфекции.
По словам ученых, препараты, корректирующие работу каждого из найденных генов по отдельности, уже существуют, поэтому остается разработать лекарство на их основе.
“Открытие новых методов лечения аносмии и внедрение их в клиническую практику может занять десятилетия, а использование терапевтической мишени, для воздействия на которую уже есть проверенный препарат, может заметно сократить этот период”, – говорят ученые.
Способы лечения аносмии после COVID-19 очень важны для медицины, поскольку витамины и “обонятельные тренировки”, используемые в настоящее время для этой цели, не вполне справляются с поставленной задачей. Кстати, потеря обоняния – это не только осложнение коронавирусной инфекции, это сопутствующий симптом болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, деменции, опухолей и последствий черепно-мозговой травмы.
“У подхода с использованием белков-мишеней большое будущее. Этот подход уже успешно используется в целевой терапии онкологии. И я уверен, что скоро мы получим новое эффективное лекарство от аносмии”, – подчеркнули эксперты.
Однако некоторые специалисты отметили, что исследование основано только на математических методах, поэтому делать выводы пока рано.