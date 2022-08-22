Малокалорийные подсластители влияют на микробиоту человека

Немецкие ученые показали, что употребление малокалорийных подсластителей вызывает изменения в микробиоте человека. В некоторых случаях это может вести к снижению толерантности к глюкозе и изменению гликемических реакций. Исследование опубликовано в журнале Cell.

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Малокалорийные подсластители способны придавать еде сладкий вкус, но при этом не содержат калорий. До сих пор считалось, что такие подсластители инертны, то есть не оказывают никакого действия на организм. В 2014 году немецкие ученые обнаружили, что потребление малокалорийных подсластителей изменяет микробиоту кишечника мышей, что влияет на их гликемические реакции.

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В новой работе исследователи проверили свои результаты на людях. Из 1300 добровольцев они отобрали когорту из 120 людей, которые не потребляли малокалорийные подсластители. Затем когорту разделили на 6 групп. 2 из них были контрольными, а остальные потребляли в небольших дозах один из малокалорийных подсластителей — аспартам, сахарин, стевию, сукралозу. У людей, которые потребляли подсластители, значительно изменился состав кишечной микробиоты и молекул, которые бактерии секретируют в кровь. При этом сахарин и сукралоза значительно влияли на толерантность к глюкозе у взрослых людей. Что интересно, изменения в микробиоте сильно коррелировали с изменениями в гликемических реакциях.

Чтобы установить причинно-следственные связи, ученые отобрали образцы кишечной микробиоты и внесли их в стерильных мышей. Эти животные выращивались в стерильных условиях, поэтому не имели собственной микробиоты. У мышей, которые получили микробиоту от людей, потреблявших подсластители, развивались схожие с донорами гликемические реакции.