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40 минут назад

Обнаружены новые связанные с аутизмом гены

InScience

Американские ученые из Колумбийского университета открыли 60 новых генов, связанных с расстройствами аутистического спектра (РАС). Это поможет лучше понять, как развивается это заболевание, и подобрать методы лечения. Исследование опубликовано в журнале Nature Genetics.

Обнаружены новые связанные с аутизмом гены
Фото: InScienceInScience

Ранее ученые уже находили группу генов, связанных с аутизмом. Они вызывали развитие пятой части всех случаев РАС. У большинства носителей этих генов проявлялись тяжелая форма аутизма и другие нейрологические расстройства, например эпилепсия и умственная отсталость.

Ученые рассмотрели генетические данные 43 тысяч людей с аутизмом. 35 тысяч добровольцев участвовали в исследовании SPARK, которое посвящено РАС. Целью исследователей был поиск генов, которые отвечают за большинство случаев РАС. В результате работы авторы открыли 60 новых генов, связанных с РАС. По мнению ученых, они образуют новый класс генов, которые вызывают ключевые симптомы аутизма. Так, 5 из открытых генов влияют на когнитивные способности.

5 открытых генов могут объяснять, почему в некоторых случаях аутизм наследуется. Ранее описывались генетические варианты, которые, как правило, возникают в результате мутаций. Однако новые гены могут наследоваться от родителей.

Ученые считают, что требуется провести еще ряд более детальных исследований, чтобы определить вклад обнаруженных генов в развитие РАС. Тем не менее, исследователи убеждены, что определенные ими гены способны объяснить большую часть случаев аутизма.

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