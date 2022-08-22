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49 минут назад

Медики разработали эффективное лекарство от волчанки

Газета.Ru

Медики из фармацевтической компании Bristol Myers Squibb протестировали на мышах лекарство от волчанки. Результаты работы будут представлены на осеннем собрании Американского химического общества (ACS).

Медики разработали эффективное лекарство от волчанки
Фото: DepositphotosDepositphotos

Волчанка — это аутоиммунное заболевание, которое заставляет иммунные клетки организма атаковать здоровые ткани, что может привести к летальному исходу. Симптомы включают сыпь, сильную усталость, боль, воспаление и ухудшение состояния почек, сердца и других органов. На сегодняшний день лекарства от волчанки нет, а методы лечения направлены на сдерживание болезни, имеют множество побочных эффектов и не всегда эффективны.

Иммуномодулятор афиметоран разработан для лечения волчанки. Как показали эксперименты на мышах, он способен не только предотвращать симптомы заболевания, но и устранять признаки повреждения органов.

Волчанка развивается, когда иммунная система атакует ткани организма. Несколько лет назад исследователи начали подозревать, что в этом процессе участвуют toll-подобные рецепторы (TLR) 7 и 8. Это клеточные белки, которые обнаруживают вирусную РНК и активируют иммунную систему. В случае волчанки они ошибочно идентифицируют собственную РНК человека как угрозу.

«Генетические данные и оценки инъекционных методов лечения показали, что TLR 7 и 8 могут быть лекарственными мишенями. Мы нашли способ напрямую блокировать эти рецепторы небольшими молекулами, которые можно принимать перорально. С помощью афиметорана мы не только смогли предотвратить развитие симптомов у мышей до начала проявления заболевания, но и фактически обратить их вспять и предотвратить смерть у животных, которые были при смерти», – объяснили врачи.

В настоящее время лекарство проходит вторую фазу клинических испытаний для оценки его эффективности у пациентов с волчанкой.

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