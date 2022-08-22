Медики разработали эффективное лекарство от волчанки

Медики из фармацевтической компании Bristol Myers Squibb протестировали на мышах лекарство от волчанки. Результаты работы будут представлены на осеннем собрании Американского химического общества (ACS).

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Волчанка — это аутоиммунное заболевание, которое заставляет иммунные клетки организма атаковать здоровые ткани, что может привести к летальному исходу. Симптомы включают сыпь, сильную усталость, боль, воспаление и ухудшение состояния почек, сердца и других органов. На сегодняшний день лекарства от волчанки нет, а методы лечения направлены на сдерживание болезни, имеют множество побочных эффектов и не всегда эффективны.

Иммуномодулятор афиметоран разработан для лечения волчанки. Как показали эксперименты на мышах, он способен не только предотвращать симптомы заболевания, но и устранять признаки повреждения органов.

Волчанка развивается, когда иммунная система атакует ткани организма. Несколько лет назад исследователи начали подозревать, что в этом процессе участвуют toll-подобные рецепторы (TLR) 7 и 8. Это клеточные белки, которые обнаруживают вирусную РНК и активируют иммунную систему. В случае волчанки они ошибочно идентифицируют собственную РНК человека как угрозу.

«Генетические данные и оценки инъекционных методов лечения показали, что TLR 7 и 8 могут быть лекарственными мишенями. Мы нашли способ напрямую блокировать эти рецепторы небольшими молекулами, которые можно принимать перорально. С помощью афиметорана мы не только смогли предотвратить развитие симптомов у мышей до начала проявления заболевания, но и фактически обратить их вспять и предотвратить смерть у животных, которые были при смерти», – объяснили врачи.