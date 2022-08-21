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1 час назад

Учёные нашли ещё одну причину высокого риска атеросклероза

Ferra.ru

Учёные обнаружили связь между митохондриальной ДНК и повышенным риском атеросклероза.

Учёные нашли ещё одну причину высокого риска атеросклероза
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Митохондрии называют «энергетическими станциями» клеток, и всё больше данных свидетельствует о том, что они также играют роль в воспалении. Учёные недавно исследовали клетки крови человека и обнаружили удивительную связь между митохондриями, воспалением и DNMT3A и TET2 — двумя генами, которые обычно помогают регулировать рост клеток крови, но при мутации связаны с повышенным риском атеросклероза.

Оказалось, что гены DNMT3A и TET2 напрямую активируют экспрессию гена, участвующего в митохондриальных воспалительных путях. Это открытие позволит разработать новое лекарство от атеросклероза, состояние, когда холестерин откладывается в просвете сосудов.

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