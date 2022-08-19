Ученые нашли вещество, которое способствует устойчивости к антибиотикам

Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Торонто (Канада), выявило химическое вещество, довольно часто встречающееся в потребительских товарах, которое может вызвать устойчивость к антибиотикам.

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Триклозан — химическое соединение, часто включаемое в мыло, зубную пасту и чистящие средства. Оно оказалось преобладающим антибиотиком в осадке сточных вод Онтарио.

Выводы были опубликованы в журнале Environmental Science & Technology, о них сообщили в университете.

Авторы работы изучили осадок сточных вод на очистных сооружениях Онтарио. Как отмечается в исследовании, именно городские очистные являются питательной средой для устойчивых к антибиотикам бактерий из-за разнообразного набора антибиотиков, которые туда попадают.

Было обнаружено, что среди тысяч встречающихся в иле химических веществ триклозан является преобладающим антибиотиком. Активнее всего он воздействует на кишечную палочку. Все это может привести просто к появлению кишечных палочек, которые будут устойчивы к антибиотикам.

Устойчивые к антибиотикам бактерии называют «супербактериями». Они образуются, когда постоянное воздействие антибиотиков заставляет микроорганизмы эволюционировать в течение поколений, чтобы выжить. Эти бактерии могут быть очень опасны для человека, особенно для людей с ослабленной иммунной системой. Только с 2014 по 2016 год во всем мире было зарегистрировано 700 000 смертей, связанных с устойчивостью к антибиотикам.

В 2016 году триклозан запретили в США, однако во многих странах его все еще применяют. В Канаде, например, в ограниченных количествах, а в России использование триклозана вообще законодательно не регулируется.