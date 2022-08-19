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2 часа назад

Ученые нашли способ упростить диагностику проблем с печенью

Говорит Москва

Для этого была создана модель развития неалкогольной жировой болезни органа. Технология позволит проанализировать изменение биохимического профиля крови крыс с искусственно вызванной патологией разной степени тяжести.

Ученые нашли способ упростить диагностику проблем с печенью
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Для оценки модели болезни у животных измеряли разные биохимические показатели, в том числе уровень глюкозы, общее содержание белков в плазме крови, холестерина и других элементов.

«Воспроизведённые нами модели характеризовались развитием повышения в крови билирубина (жёлчный пигмент интенсивного жёлто-коричневого цвета), что обычно в клинической практике проявляет себя так называемой желтухой», — рассказал газете «Известия» руководитель лаборатории НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ Александр Трашков.

По его словам, в будущем эксперты планируют определить биомаркеры, соответствующие заболеванию разной тяжести, — это позволит своевременно выявлять проблему и корректировать метаболические нарушения.

Наука,Курчатовский институт,
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