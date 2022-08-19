Ученые нашли способ упростить диагностику проблем с печенью

Для этого была создана модель развития неалкогольной жировой болезни органа. Технология позволит проанализировать изменение биохимического профиля крови крыс с искусственно вызванной патологией разной степени тяжести.
Для оценки модели болезни у животных измеряли разные биохимические показатели, в том числе уровень глюкозы, общее содержание белков в плазме крови, холестерина и других элементов.
«Воспроизведённые нами модели характеризовались развитием повышения в крови билирубина (жёлчный пигмент интенсивного жёлто-коричневого цвета), что обычно в клинической практике проявляет себя так называемой желтухой», — рассказал газете «Известия» руководитель лаборатории НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ Александр Трашков.
По его словам, в будущем эксперты планируют определить биомаркеры, соответствующие заболеванию разной тяжести, — это позволит своевременно выявлять проблему и корректировать метаболические нарушения.