Ученые нашли способ упростить диагностику проблем с печенью

Для этого была создана модель развития неалкогольной жировой болезни органа. Технология позволит проанализировать изменение биохимического профиля крови крыс с искусственно вызванной патологией разной степени тяжести.

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Для оценки модели болезни у животных измеряли разные биохимические показатели, в том числе уровень глюкозы, общее содержание белков в плазме крови, холестерина и других элементов.

«Воспроизведённые нами модели характеризовались развитием повышения в крови билирубина (жёлчный пигмент интенсивного жёлто-коричневого цвета), что обычно в клинической практике проявляет себя так называемой желтухой», — рассказал газете «Известия» руководитель лаборатории НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ Александр Трашков.