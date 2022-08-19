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1 час назад

Женщины жалуются на боль при заболеваниях сердца чаще, чем мужчины

Газета.Ru

Врачи из Американской Кардиологической Ассоциации выяснили, что симптомы сердечного приступа, аритмии, инсульта и других основных болезней сердца и сосудов сильно отличаются у мужчин и женщин. Отчет опубликован в журнале Circulation.

Женщины жалуются на боль при заболеваниях сердца чаще, чем мужчины
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи сравнили у мужчин и женщин симптомы шести основных сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются главными причинами смерти в мире: инфаркта, сердечной недостаточности, заболевания клапанов, инсульта, аритмии и заболевания периферических сосудов.

И мужчины, и женщины страдают от боли в груди при сердечной недостаточности, но у женщин она сильнее, а также они чаще сообщают о депрессии, тревожности и одышке. Пациенты с сердечной недостаточностью часто страдают от снижения когнитивных способностей из-за нарушенного кровоснабжения мозга. При клапанной недостаточности женщины часто испытывают непереносимость физической нагрузки, слабость и одышку, а после инсульта — нетипичные симптомы, включая головную боль, измененное психическое состояние, кому или ступор.

Женщины и молодые люди с сердечными аритмиями чаще испытывают учащенное сердцебиение, а мужчины же могут не сообщать ни о каких симптомах вообще. При заболеваниях периферических артерий нижних конечностей мужчины сообщают в основном о боли в икроножных мышцах. У женщин женщин же нередко боль локализована иначе либо ее нет вовсе.

Многие симптомы у мужчин и женщин отличаются также по степени тяжести или началу возникновения. Когнитивные проявления сердечных болезней, включая депрессию и снижение умственных способностей, могут повлиять на оперативность обнаружения других симптомов, поэтому необходим мониторинг депрессии и когнитивных функций.

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