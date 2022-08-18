В России создадут уникальные тесты для анализа всех вирусов

Группа ученых из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) работают над созданием универсальной тест-системы для ПЦР-анализа всех известных вирусов.

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По словам руководителя агентства Вероники Скворцовой, они позволят всего за несколько суток адаптироваться к работе с новыми штаммами COVID-19. Вместе с тем соответствующая линейка тест-систем позволит врачам быстрее назначать эффективные препараты и вылечить пациента.

Учитывая, что на сегодняшний день науке известно несколько сотен тысяч вирусов, намерения российских учёных звучат как минимум амбициозно. При этом специалисты отмечают, что наиболее важно диагностировать на ранних этапах высококонтагиозные заболевания, вызывающие настороженность эпидемиологов. К таковым можно отнести оспу обезьян, коронавирусную инфекцию и полиомиелит.