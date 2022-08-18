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1 час назад

В России создадут уникальные тесты для анализа всех вирусов

Ferra.ru

Группа ученых из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) работают над созданием универсальной тест-системы для ПЦР-анализа всех известных вирусов.

В России создадут уникальные тесты для анализа всех вирусов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам руководителя агентства Вероники Скворцовой, они позволят всего за несколько суток адаптироваться к работе с новыми штаммами COVID-19. Вместе с тем соответствующая линейка тест-систем позволит врачам быстрее назначать эффективные препараты и вылечить пациента.

Учитывая, что на сегодняшний день науке известно несколько сотен тысяч вирусов, намерения российских учёных звучат как минимум амбициозно. При этом специалисты отмечают, что наиболее важно диагностировать на ранних этапах высококонтагиозные заболевания, вызывающие настороженность эпидемиологов. К таковым можно отнести оспу обезьян, коронавирусную инфекцию и полиомиелит.

Напомним, что ранее китайские и сингапурские медики заявили о том, что им удалось обнаружить 35 заболевших новым опасным типом генипавируса. Вспышка соответствующего заболевания была зафиксирована в провинциях Шаньдун и Хэнань.

Наука,Вероника Скворцова,ФМБА России,
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