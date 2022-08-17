Может ли кетодиета помочь детям с эпилепсией отказаться от лекарств

Исследователи из Университетского колледжа Лондона показали, что кетогенная диета помогла избавиться от судорог 76% исследованных детей с эпилепсией. Статья опубликована в журнале Developmental Medicine & Child Neurology.
Ученые провели ретроспективное исследование, рассмотрев данные последних пяти лет о детях с эпилепсией, которых лечили кетогенной диетой в течение полугода и дольше в клинике при университете.
В исследование был включен 71 ребенок (28 девочек, 43 мальчика; средний возраст начала приступов 5 месяцев, средний возраст начала диеты 4,8 лет, средняя продолжительность кетогенной диеты 2,3 года). 54 из 71 (76%) детей смогли перестать принимать хотя бы один противосудорожный препарат. У 34 из этих 54 (63%) не наблюдалось судорог в течение трех месяцев после отмены, а 13 из них перестали принимать любые противосудорожные. У еще 11 детей приступы сократились на 50% или меньше. Авторы работы показали также, что эффективность кетогенной диеты была связана с более ранним ее началом.
Кетогенная диета, для которой характерно употребление большого количества жиров и малого углеводов, ранее показала эффективность в лечении детей с судорогами, которые не реагируют на терапию, но ее польза для здоровых людей не доказана.