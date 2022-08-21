Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
3 часа назад

Почему мы смеемся и зачем это нужно

Даша Краснова

На простой вопрос о том, для чего нам нужна улыбка, не существует однозначного ответа. В среднем, человек смеется десять раз в день, но зачем. "Рамблер" узнал, что о смехе говорят ученые.

Почему мы смеемся и зачем это нужно
Фото: unsplashunsplash

В первую очередь, смех помогает нам бороться со стрессом, а еще это способ показать другим, что вам хорошо. По сути, это инстинктивная реакция человека, которая состоит из ритмичных сокращений диафрагмы и других частей дыхательной системы в ответ на внешние или внутренние раздражители.

Во время смеха одновременно сокращаются около пятнадцати лицевых мышц. Из-за этого лицо может предательски покраснеть, потому что наш организм переживает настоящую тренировку смехом.

Кроме того, меняется характер дыхания, так как надгортанник частично перекрывает гортань. Поэтому во время смеха иногда не хватает воздуха. Активируются и слезные потоки, поэтому некоторые люди могут начать плакать во время интенсивного смеха.

Согласно исследованию психолога и нейробиолога Роберта Провайна, человеческий смех представляет собой повторение коротких одинаковых звуков вроде «Ха-ха» или «Хо-хо». Разные звуки люди обычно не смешивают.

Предполагается, что смех произошел от одышки древних приматов. Если пощекотать гориллу или шимпанзе, то вместо ха-ха мы услышим тяжелое дыхание. Это и есть — корень человеческого смеха. Обезьяны тоже смеются, когда балуются или играют. Правда, на слух принять этот звук за смех будет трудно.

Кстати, когда люди смеются над другими, они пытаются подчинить их себе, повлиять на мнение или даже изгнать из группы или показать свое превосходство. Так что смех несет и социальную функцию.

Смех успокивает, поэтому многие смеются от нервов. А если кто-то зол, можно сказать глупую шутку и совместный смех может помочь рассеять ярость. Более того, смех помогает в формировании связей, поскольку указывает на определенный уровень доверия. Согласитесь, вместе с кем-то мы смеемся чаще, чем в одиночестве.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители