Почему мы смеемся и зачем это нужно

На простой вопрос о том, для чего нам нужна улыбка, не существует однозначного ответа. В среднем, человек смеется десять раз в день, но зачем. "Рамблер" узнал, что о смехе говорят ученые.

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В первую очередь, смех помогает нам бороться со стрессом, а еще это способ показать другим, что вам хорошо. По сути, это инстинктивная реакция человека, которая состоит из ритмичных сокращений диафрагмы и других частей дыхательной системы в ответ на внешние или внутренние раздражители.

Во время смеха одновременно сокращаются около пятнадцати лицевых мышц. Из-за этого лицо может предательски покраснеть, потому что наш организм переживает настоящую тренировку смехом.

Кроме того, меняется характер дыхания, так как надгортанник частично перекрывает гортань. Поэтому во время смеха иногда не хватает воздуха. Активируются и слезные потоки, поэтому некоторые люди могут начать плакать во время интенсивного смеха.

Согласно исследованию психолога и нейробиолога Роберта Провайна, человеческий смех представляет собой повторение коротких одинаковых звуков вроде «Ха-ха» или «Хо-хо». Разные звуки люди обычно не смешивают.

Предполагается, что смех произошел от одышки древних приматов. Если пощекотать гориллу или шимпанзе, то вместо ха-ха мы услышим тяжелое дыхание. Это и есть — корень человеческого смеха. Обезьяны тоже смеются, когда балуются или играют. Правда, на слух принять этот звук за смех будет трудно.

Кстати, когда люди смеются над другими, они пытаются подчинить их себе, повлиять на мнение или даже изгнать из группы или показать свое превосходство. Так что смех несет и социальную функцию.