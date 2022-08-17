Почему зевота заразительна?

Уверены, что успев только прочитать заголовок этого материала и увидев фотографию зевающего человека, вы наверняка зевнули, не так ли? Каждый не раз замечал, что стоит только собеседнику зевнуть, как мы сразу же испытываем острое желание сделать то же самое. "Рамблер" спросил у эксперта, действительно ли зевота "заразна" или это всегда можно списывать на простое совпадение?
Однако ученые, несколько лет назад проводившие исследования на эту тему, предположили другое. По их мнению вполне вероятно, что причину склонности "заражаться" зевотой стоит искать в мутации геномов, и это напрямую связано с подражательным поведением, которое, к слову, развито не только у людей, но и у некоторых животных.