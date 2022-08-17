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42 минуты назад

Почему зевота заразительна?

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Уверены, что успев только прочитать заголовок этого материала и увидев фотографию зевающего человека, вы наверняка зевнули, не так ли? Каждый не раз замечал, что стоит только собеседнику зевнуть, как мы сразу же испытываем острое желание сделать то же самое. "Рамблер" спросил у эксперта, действительно ли зевота "заразна" или это всегда можно списывать на простое совпадение?

Почему зевота заразительна?
Фото: Unsplash.comUnsplash.com
Четкое понимание процесса зевоты - спорный вопрос, и однозначного мнения по этот счет не существует. Но я склоняюсь к той версии, что организм, зевая, пытается восполнить недостаток кислорода, а возникает он при гипоксии головного мозга. И когда человек зевает, он рефлекторно пытается обеспечить организм кислородом. Как врач, я не могу согласиться с тем, что зевота заразна. На мой взгляд, это происходит просто потому, что два человека одинаково уставшие, и им обоим не хватает кислорода. Словом, это заразно в том случае, если оба человека находятся в одинаковом состоянии.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Однако ученые, несколько лет назад проводившие исследования на эту тему, предположили другое. По их мнению вполне вероятно, что причину склонности "заражаться" зевотой стоит искать в мутации геномов, и это напрямую связано с подражательным поведением, которое, к слову, развито не только у людей, но и у некоторых животных.

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