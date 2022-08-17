Почему зевота заразительна?

Четкое понимание процесса зевоты - спорный вопрос, и однозначного мнения по этот счет не существует. Но я склоняюсь к той версии, что организм, зевая, пытается восполнить недостаток кислорода, а возникает он при гипоксии головного мозга. И когда человек зевает, он рефлекторно пытается обеспечить организм кислородом. Как врач, я не могу согласиться с тем, что зевота заразна. На мой взгляд, это происходит просто потому, что два человека одинаково уставшие, и им обоим не хватает кислорода. Словом, это заразно в том случае, если оба человека находятся в одинаковом состоянии.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"