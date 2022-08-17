Перечислены факторы, из-за которых возникает рассеянный склероз

Согласно научной статье, опубликованной в Medical Journal of Australia, учёным удалось обнаружить, что на появление рассеянного склероза влияют сразу несколько факторов. Причём на некоторые из них повлиять никак нельзя.
По словам профессора Брюса Тейлора из Института медицинских исследований Мензиса в Университете Тасмании, среди факторов риска развития рассеянного склероза есть такие, на которые невозможно повлиять. Это генетические особенности и пол.
Помимо этого, есть факторы, снизить воздействие которых на здоровье вполне реально. Это курение, ожирение, уровень витамина D в организме, влияние ультрафиолета, вирусная инфекция Эпштейна-Барр.
Вместе с тем профессор Тейлор подчеркнул, что пока что нет прямых клинических данных, которые подтверждали бы, что сокращение количества страдающих ожирением подростков и курильщиков помогло бы заметно снизить риск развития рассеянного склероза.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.