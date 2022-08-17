Перечислены факторы, из-за которых возникает рассеянный склероз

Согласно научной статье, опубликованной в Medical Journal of Australia, учёным удалось обнаружить, что на появление рассеянного склероза влияют сразу несколько факторов. Причём на некоторые из них повлиять никак нельзя.

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По словам профессора Брюса Тейлора из Института медицинских исследований Мензиса в Университете Тасмании, среди факторов риска развития рассеянного склероза есть такие, на которые невозможно повлиять. Это генетические особенности и пол.

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Помимо этого, есть факторы, снизить воздействие которых на здоровье вполне реально. Это курение, ожирение, уровень витамина D в организме, влияние ультрафиолета, вирусная инфекция Эпштейна-Барр.

Вместе с тем профессор Тейлор подчеркнул, что пока что нет прямых клинических данных, которые подтверждали бы, что сокращение количества страдающих ожирением подростков и курильщиков помогло бы заметно снизить риск развития рассеянного склероза.