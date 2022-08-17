Ученые доказали, что депрессия не связана с серотонином

Исследования доказали, что депрессия не связана с нарушением обмена серотонина в организме. Специалисты поставили под сомнение полезность антидепрессантов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

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Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Psychiatry. Там говорится, что депрессия – одно из самых древних расстройств настроения. Согласно теории, одной из ее причин считается нарушение обмена гормона счастья, что приводит к невозможности человеком испытывать радость.

Исследователи провели два мета-анализа, в которых подробно рассматривалась выработка серотонина. Исследования не нашли никаких доказательств связи уровня серотонина с депрессией или взаимодействия между генотипом, стрессом и депрессией.