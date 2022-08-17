Положение тела во время приема лекарств может ускорить их усвоение в 10 раз

Журнал Physics of Fluids публикует материал со ссылкой на исследование ученых из Университета Джона Хопкинса, которые обнаружили, что осанка и положение тела могут иметь огромное значение для того, как ваш организм усваивает таблетки. Более того, некоторые позы могут даже задержать всасывание лекарств более чем на час.

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Исследователи использовали компьютерные модели на основе МРТ, чтобы понять, как осанка человека влияет на растворение лекарств в желудке. Были протестированы четыре позы: стоя прямо, лежа на спине, лежа на левом боку и лежа на правом боку.

Оказалось, что прием таблеток в положении лежа на правом боку был оптимальным, так как в этом случае растворение таблетки происходило всего за 10 минут. Если человек находился в вертикальном положении, то она растворялась за 23 минуты, что было немного быстрее, чем в положении лежа на спине. Но когда человек лежал на левом боку, на полное растворение таблетки уходило до 100 минут.

“Мы были очень удивлены, что поза так сильно влияет на скорость растворения таблетки. Я никогда не задумывался о том, правильно я это делаю или нет, но теперь я точно буду думать об этом каждый раз, когда принимаю таблетку”,

– сказал Раджат Миттал, один из авторов исследования.