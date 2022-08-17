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42 минуты назад

Что происходит в вашем мозге, когда вы чего-то боитесь

Ferra.ruиещё 1

Специалисты из Института Солка выяснили, что существует особая молекула, которая объединяет все угрожающие звуки, запахи и образы в один сигнал - «Бойтесь». Название этой молекулы - CGRP.

Что происходит в вашем мозге, когда вы чего-то боитесь
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В выводах, опубликованных в журнале Cell Reports, говорится, что благодаря молекуле CGRP нейроны (клетки мозга) в двух разных областях мозга могут объединять сигналы об угрожающих звуках, образах и запахах в один. Далее этот сигнал помечается как негативный и передаётся в миндалевидное тело. Эта часть мозга уже переводит сигнал в страх.

Основываясь на результатах предыдущих исследований, учёные из Института Солка предположили, что при помощи CGRP передаётся информация об угрозе от всех органов чувств в миндалевидное тело. Для того чтобы это проверить, команда специалистов провела ряд экспериментов. В них участвовали мыши.

Ferra.ru

Выяснилось, что существуют две группы нейронов CGRP. Одна находится в такой области мозга, как таламус, другая - в стволе мозга. В результате образуются две цепи. Обе популяции нейронов призваны кодировать запахи, звуки, образы, вкусы, прикосновения, которые несут опасность, и общаться с другими частями мозга. Кроме того, обе эти популяции нужны для того, чтобы у человека сформировались воспоминания о том, что какое-то явление - опасно для него.

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