The Guardian: изменение климата повышает риск развития рака кожи

Газета Guardian сообщила о результатах исследования, проведенного британскими учеными, которые установили, что фактором, повышающим риск возникновения рака кожи, являются случаи аномальной жары.

Фото: FBM FBM

Исследователь из Университета Лидса Джулия Ньютон-Бишоп утверждает, что солнечные ожоги, количество которых обычно увеличивается в особенно жаркие периоды, могут спровоцировать рак кожи. По данным Cancer Research UK, смертность мужчин от рака кожи в Великобритании утроилась с 1970 года, также увеличилась смертность среди женщин.

Эксперты утверждают, что если вы получаете солнечный ожог дважды в год, это увеличивает риск заболеть раком в три раза. Эксперты советуют оставаться в тени и загорать только в утренние часы, когда активность солнца минимальна, а также пользоваться солнцезащитным кремом.