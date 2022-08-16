Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

The Guardian: изменение климата повышает риск развития рака кожи

FBM.ru

Газета Guardian сообщила о результатах исследования, проведенного британскими учеными, которые установили, что фактором, повышающим риск возникновения рака кожи, являются случаи аномальной жары.

The Guardian: изменение климата повышает риск развития рака кожи
Фото: FBMFBM

Исследователь из Университета Лидса Джулия Ньютон-Бишоп утверждает, что солнечные ожоги, количество которых обычно увеличивается в особенно жаркие периоды, могут спровоцировать рак кожи. По данным Cancer Research UK, смертность мужчин от рака кожи в Великобритании утроилась с 1970 года, также увеличилась смертность среди женщин.

Эксперты утверждают, что если вы получаете солнечный ожог дважды в год, это увеличивает риск заболеть раком в три раза. Эксперты советуют оставаться в тени и загорать только в утренние часы, когда активность солнца минимальна, а также пользоваться солнцезащитным кремом.

В июле в Великобритании была объявлена чрезвычайная ситуация из-за аномальной жары. Температура побила все рекорды, которые были зафиксированы за все годы наблюдений. В Уэльсе, например, впервые температура достигла 37,1 градуса по Цельсию. И в августе ситуация не особенно изменилась.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители