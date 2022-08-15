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1 час назад

Разработан метод получения универсальной почки для пересадки

Lenta.ru

Ученые Кембриджского университета в Великобритании разработали способ изменить группу крови донорских почек на универсальную, что поможет получить большее количество органов, доступных для пересадки. Об этом сообщает издание The Guardian.

Разработан метод получения универсальной почки для пересадки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исследователи использовали нормотермическую перфузионную машину — устройство, которое соединяется с человеческой почкой для пропуска через орган насыщенной кислородом крови, чтобы сохранить его для будущей трансплантации. В эксперименте машину использовали для того, чтобы промыть донорский орган кровью, содержащей специальный фермент. Это позволило удалить антигены, выстилающие кровеносные сосуды почки и служащие маркерами группы крови донора.

В результате почка стала соответствовать группе крови 0, также известной как первая группа крови, которая определяет универсальных доноров. Преобразование было завершено через несколько часов после запуска перфузии.

Люди из этнических меньшинств чаще ждут трансплантацию на один год дольше, чем люди европеоидной расы. Это связано с тем, что они с большей вероятностью имеют кровь группы В, поэтому доступ к донорским органам у них ограничен. При этом в Великобритании они составляют 33 процента списка ожидания на трансплантацию почки. Новый метод поможет увеличить шансы успеть на пересадку, однако ученым еще предстоит проверить реакцию органа на различные группы крови.

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