Разработан метод получения универсальной почки для пересадки

Исследователи использовали нормотермическую перфузионную машину — устройство, которое соединяется с человеческой почкой для пропуска через орган насыщенной кислородом крови, чтобы сохранить его для будущей трансплантации. В эксперименте машину использовали для того, чтобы промыть донорский орган кровью, содержащей специальный фермент. Это позволило удалить антигены, выстилающие кровеносные сосуды почки и служащие маркерами группы крови донора.

Люди из этнических меньшинств чаще ждут трансплантацию на один год дольше, чем люди европеоидной расы. Это связано с тем, что они с большей вероятностью имеют кровь группы В, поэтому доступ к донорским органам у них ограничен. При этом в Великобритании они составляют 33 процента списка ожидания на трансплантацию почки. Новый метод поможет увеличить шансы успеть на пересадку, однако ученым еще предстоит проверить реакцию органа на различные группы крови.