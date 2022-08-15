Ученые: Сокращение калорий тормозит процессы старения

Сокращение потребления калорий улучшает здоровье и продолжительность жизни лабораторных животных, а последние исследования показывают, что эти преимущества могут распространяться и на людей.

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В новом исследовании ученые из Йельского университета показали, что умеренное ограничение калорий у людей снижает выработку белка под названием SPARC, который затем подавляет вредное воспаление и улучшает здоровье пожилых людей. Это может стать мишенью для продления здоровья человека, сообщается в журнале Immunity.

Исследование, проведенное под руководством Вишвы Дип Диксита, профессора патологии Вальдемара фон Зедтвица, профессора иммунобиологии и сравнительной медицины и директора Йельского центра исследований старения, следует за исследованием, опубликованным ранее в этом году, которое выявило основные преимущества умеренного сокращения калорий для здоровья человека.

В новом исследовании Диксит и его соавторы дополнительно проанализировали данные клинического исследования, финансируемого Национальным институтом здоровья. В ходе исследования, известного как “Комплексная оценка долгосрочных эффектов снижения потребления энергии” (CALERIE), одни участники сократили потребление калорий на 14% в течение двух лет, а другие питались как обычно; затем исследователи проследили долгосрочные последствия для здоровья.

В частности, Диксит и его коллеги проанализировали данные исследования, чтобы выявить молекулы, которые отвечают за положительный эффект снижения калорийности питания и могут стать мишенями для терапевтического лечения.

Изучая генетические изменения в жировой ткани участников через один и два года, они обнаружили, что у тех, кто потреблял меньше калорий, было снижено количество белка под названием SPARC – или секретируемого белка, кислого и богатого цистеином, который связан с ожирением, диабетом и воспалением.

“Поскольку воспаление играет такую большую роль в возрастном снижении, мы хотели лучше понять, помогает ли SPARC справиться с воспалением и иммунными реакциями при вмешательствах, способствующих долголетию, таких как ограничение калорийности”, – говорит Диксит.

Поэтому для дальнейшего изучения вклада SPARC в воспаление они проверили, как этот белок влияет на иммунные клетки мышей и их здоровье.

Исследователи обнаружили, что SPARC вызывает воспаление путем преобразования противовоспалительных иммунных клеток, называемых макрофагами, в провоспалительное состояние. Однако снижение выработки SPARC жировыми клетками мышей уменьшило воспаление, улучшило метаболизм и увеличило продолжительность их жизни по мере старения.