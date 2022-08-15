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1 час назад

Бактерии туберкулеза проявили устойчивость к антибиотикам

Мир24

Ученые провели масштабный анализ нескольких тысяч штаммов туберкулезных бактерий и выявили гены, связанные с устойчивостью к антибиотикам. Результаты этого исследования могут в будущем значительно повлиять на методики профилактики и лечения заболевания, сообщает PLOS Biology.

Бактерии туберкулеза проявили устойчивость к антибиотикам
Фото: Мир24Мир24

В настоящее время разработаны и вакцины, и лекарства от туберкулеза. Но болезнь продолжает уносить до полутора миллионов жизней в год. Особенное опасение у специалистов вызывает вероятность появления новых лекарственно-устойчивых штаммов, с которыми не удастся справиться с помощью существующих препаратов.

В ходе первого этапа специалисты собрали и секвенировали 12 289 изолятов из 23 стран. Образцы подвергли воздействию различных противомикробных препаратов, которые обычно используют для лечения туберкулеза. Оказалось, что более 50% устойчивы минимум к одному лекарству, а 2 129 – к нескольким, в том числе самым сильным.

На втором этапе ученые проанализировали 10 228 бактериальных изолятов. В результате им удалось идентифицировать штаммы, толерантные к каждому из 13 задействованных лекарств.

Дальнейший анализ выявил 20 наиболее значимых генов, связанных с лекарственной устойчивостью. Ученые отметили, что теперь смогут отслеживать конкретные гены и изучать их потенциал. Эти данные помогут в разработке новых препаратов.

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