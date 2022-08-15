Ученые: кишечные бактерии умеют жить за пределами кишечника

Кишечные бактерии могут приспособиться к жизни вне кишечника. Об этом сообщает Science Alert.
В рамках эксперимента ученые ввели бактерию Enterococcus gallinarum в стерильных мышей, у которых не было собственных кишечных микробов. Этот вид бактерий является потенциально патогенным и встречается примерно в 6% человеческих кишечных микробиомов. После этого за грызунами наблюдали в течение трех месяцев.
Выяснилось, что бактерии эволюционировали в два разных подтипа. Один был похож на исходный штамм, а другой из-за незначительной мутации мог жить в слизистой оболочке кишечника и выживать в лимфатических узлах и печени.
Кроме того, мутировавшие бактерии могли оставаться незамеченными в других органах и ускользать от внимания иммунной системы. У мышей присутствие мутантных микробов могло привести к воспалительным реакциям, в том числе связанным с аутоиммунными заболеваниями.