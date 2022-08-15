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2 часа назад

Биологи выяснили, что кишечные бактерии умеют жить за пределами кишечника

Газета.Ruиещё 1

Кишечные бактерии могут приспособиться к жизни вне кишечника. Об этом сообщает Science Alert.

Ученые: кишечные бактерии умеют жить за пределами кишечника
Фото: Газета.руГазета.ру

В рамках эксперимента ученые ввели бактерию Enterococcus gallinarum в стерильных мышей, у которых не было собственных кишечных микробов. Этот вид бактерий является потенциально патогенным и встречается примерно в 6% человеческих кишечных микробиомов. После этого за грызунами наблюдали в течение трех месяцев.

Выяснилось, что бактерии эволюционировали в два разных подтипа. Один был похож на исходный штамм, а другой из-за незначительной мутации мог жить в слизистой оболочке кишечника и выживать в лимфатических узлах и печени.

Кроме того, мутировавшие бактерии могли оставаться незамеченными в других органах и ускользать от внимания иммунной системы. У мышей присутствие мутантных микробов могло привести к воспалительным реакциям, в том числе связанным с аутоиммунными заболеваниями.

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