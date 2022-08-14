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2 часа назад

В Москве разработали тест-системы для выявления оспы обезьян

СОВА

Компания из особой экономической зоны "Технополис "Москва" разработала тест-системы для выявления вируса оспы обезьян и антител к нему. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент инвестиционной и промышленной политики.

В Москве разработали тест-системы для выявления оспы обезьян
Фото: СОВАСОВА

Руководитель ДИПП Владислав Овчинский рассказал, что разработаны инновационные тест-системы для выявления антигена оспы обезьян в лабораторных условиях. Также появились экспресс-тесты для определения вируса и наличия антител.

Диагностика позволит быстро распознать инфекцию на ранних сроках заболевания. Сейчас разработку готовят к клиническим испытаниям, а затем и к регистрации.

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