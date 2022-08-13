Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+28° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Как алкоголь действует на людей с бессонницей

Ferra.ru

Новое исследование показало, что люди, злоупотребляющие алкоголем и при этом страдающие бессонницей, имеют меньшую вероятность напиться до беспамятства.

Как алкоголь действует на людей с бессонницей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные увидели, что люди, испытывающие трудности с засыпанием, могут реже страдать от потери сознания, вызванной алкоголем. Это противоположно тому, что ожидали исследователи. Исторически считалось, что бессонница лишь усугубляет последствия, связанные со спиртным.

Исследователи обнаружили, что по мере увеличения употребления алкоголя среди участников, которые сообщали о более лёгкой бессоннице, частота потери сознания увеличивалась больше, чем у тех, кто сообщал о более тяжёлой бессоннице.

У учёных есть гипотеза, которая могла бы объяснить, почему так происходит. Возможно, дело в том, что нарушение циркадных ритмов, характерное для людей с бессонницей, изменяет процесс выведения алкоголя из организма.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители