Как степень атеросклероза в детстве связана с риском инсульта

Ученые из Университета Колорадо и Университета Калифорнии показали, что ранние атеросклеротические изменения у детей повышают риск инсульта во взрослом возрасте. Статья опубликована в журнале JAMA Neurology.
Исследователи провели анализ данных, собранных в Северной Калифорнии, в течение 14 лет, с 1 января 2000 года по 31 декабря 2014 года. В анализ были включены 141 ребенок и 455 молодых взрослых с артериальным ишемическим инсультом и 1382 человека из контрольной группы того же возраста. Ученые показали, что случаи артериального ишемического инсульта среди молодых людей и детей не были связаны с атеросклеротическими изменениями. Но их вклад в риск развития инсульта был гораздо выше у 30-40-летних людей.
Результаты исследования могут означать, что хотя инсульт в подростковом и раннем взрослом возрасте обычно не связан с атеросклеротическими изменениями сосудов, ранний возраст начала накопления этих факторов риска увеличивает риск инсульта в 30–40 лет. Авторы работы предполагают, что их выводы могут указывать на необходимость раннего скрининга атеросклероза и его профилактики.