Как степень атеросклероза в детстве связана с риском инсульта

Исследователи провели анализ данных, собранных в Северной Калифорнии, в течение 14 лет, с 1 января 2000 года по 31 декабря 2014 года. В анализ были включены 141 ребенок и 455 молодых взрослых с артериальным ишемическим инсультом и 1382 человека из контрольной группы того же возраста. Ученые показали, что случаи артериального ишемического инсульта среди молодых людей и детей не были связаны с атеросклеротическими изменениями. Но их вклад в риск развития инсульта был гораздо выше у 30-40-летних людей.