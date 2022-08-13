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1 час назад

Врачи показали, что степень атеросклероза в детстве связана с риском инсульта в 30-40 лет

Газета.Ru

Ученые из Университета Колорадо и Университета Калифорнии показали, что ранние атеросклеротические изменения у детей повышают риск инсульта во взрослом возрасте. Статья опубликована в журнале JAMA Neurology.

Как степень атеросклероза в детстве связана с риском инсульта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи провели анализ данных, собранных в Северной Калифорнии, в течение 14 лет, с 1 января 2000 года по 31 декабря 2014 года. В анализ были включены 141 ребенок и 455 молодых взрослых с артериальным ишемическим инсультом и 1382 человека из контрольной группы того же возраста. Ученые показали, что случаи артериального ишемического инсульта среди молодых людей и детей не были связаны с атеросклеротическими изменениями. Но их вклад в риск развития инсульта был гораздо выше у 30-40-летних людей.

Результаты исследования могут означать, что хотя инсульт в подростковом и раннем взрослом возрасте обычно не связан с атеросклеротическими изменениями сосудов, ранний возраст начала накопления этих факторов риска увеличивает риск инсульта в 30–40 лет. Авторы работы предполагают, что их выводы могут указывать на необходимость раннего скрининга атеросклероза и его профилактики.

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