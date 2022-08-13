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47 минут назад

Эксперты National Geographic заявили о неготовности человечества к пандемии грибковых инфекций

Слово и Дело

Врачи опасаются появления пандемии грибковых инфекций, так как существующие на сегодняшний день препараты могут быть неэффективными. Об этом сообщает издание National Geographic со ссылкой на заявления медиков из США.

Эксперты: человечество не готово к пандемии грибковых инфекций
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалисты утверждают, что заболеваемость грибковыми инфекциями в мире продолжает расти. В частности индийские врачи все чаще сталкиваются со смертельно опасной инфекцией — «черной плесенью». Кроме того, в стране растет число случаев заражения грибком Candoda auris.

«Грибковые инфекции уже среди нас, и мы видим, что они вырабатывают устойчивость, в результате чего гибнут люди», — рассказал эпидемиолог Центра по контролю и профилактике заболеваемости США Том Чиллер.

Врачи отмечают, что разработка противогрибковых препаратов — длительный и дорогостоящий процесс. Специалисты намерены контролировать процесс передачи заболеваний, чтобы быстрее разрабатывать специфические планы лечения.

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