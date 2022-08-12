Ученые придумали, как избавиться от звона в ушах

Исследователи из Оклендского университета разработали систему борьбы со звоном в ушах. Работа ученых была опубликована в журнале Frontiers in Neurology.
В исследовании принял участие 61 доброволец – всех разделили на две группы. Первая использовала популярное приложение, создающее белый шум, а вторая – прототип нового политерапевтического метода. В группе с политерапией (31 человек) улучшения наблюдались через 12 недель, в то время как в другой группе этого не произошло.
Ключ к новому лечению — первоначальная оценка состояния человека аудиологом, который разрабатывает индивидуальный план, сочетающий в себе ряд цифровых инструментов и приложений.
«Более ранние испытания показали, что белый шум, целевое консультирование, целевые игры и другие основанные на технологиях методы лечения эффективны для некоторых людей. Терапия, по сути, перепрограммирует мозг таким образом, что шум в ушах превращается в фоновый шум, который никак не мешает человеку», — пояснили исследователи.
Следующим шагом будет доработка прототипа и переход к более крупным местным и международным испытаниям с целью одобрения приложения.