Ученые придумали, как избавиться от звона в ушах

В исследовании принял участие 61 доброволец – всех разделили на две группы. Первая использовала популярное приложение, создающее белый шум, а вторая – прототип нового политерапевтического метода. В группе с политерапией (31 человек) улучшения наблюдались через 12 недель, в то время как в другой группе этого не произошло.