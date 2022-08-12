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59 минут назад

Ученые придумали, как избавиться от звона в ушах

Газета.Ru

Исследователи из Оклендского университета разработали систему борьбы со звоном в ушах. Работа ученых была опубликована в журнале Frontiers in Neurology.

Ученые придумали, как избавиться от звона в ушах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В исследовании принял участие 61 доброволец – всех разделили на две группы. Первая использовала популярное приложение, создающее белый шум, а вторая – прототип нового политерапевтического метода. В группе с политерапией (31 человек) улучшения наблюдались через 12 недель, в то время как в другой группе этого не произошло.

Ключ к новому лечению — первоначальная оценка состояния человека аудиологом, который разрабатывает индивидуальный план, сочетающий в себе ряд цифровых инструментов и приложений.

«Более ранние испытания показали, что белый шум, целевое консультирование, целевые игры и другие основанные на технологиях методы лечения эффективны для некоторых людей. Терапия, по сути, перепрограммирует мозг таким образом, что шум в ушах превращается в фоновый шум, который никак не мешает человеку», — пояснили исследователи.

Следующим шагом будет доработка прототипа и переход к более крупным местным и международным испытаниям с целью одобрения приложения.

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