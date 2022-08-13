Биологи показали, что вред света от экрана смартфона растет с возрастом

Исследователи из Университета Орегон показали, что синий свет от экранов смартфонов и других устройств может снижать выработку энергии в клетках, и этот эффект становится заметнее с возрастом. Статья опубликована в npj Aging.

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Авторы изучили влияние синего света на плодовых мушек (Drosophila melanogaster) на протяжении всей их жизни. Эти животные — важные модельные организмы с похожими на человеческие клеточные процессы. Ученые выращивали мух в темном помещении, а затем перемещали их в комнаты с синим светом в возрасте двух, 20, 40 и 60 дней. Оказалось, что у них сильно уменьшилась выработка энергии в клетках, причем чем старше они были на момент выхода из темной комнаты — тем заметнее было снижение. Эта реакция была специфичной: другие процессы ухудшались независимо от присутствия синего света.

Светодиоды (LED) — источник синего света, влияние которого на организм человека сейчас активно изучается. Есть исследования, показывающие, что повышенное воздействие искусственного света является фактором риска нарушений сна и циркадных ритмов. Тем не менее, это относительно новый фактор среды даже в развитых странах, нужного количества данных еще не накопилось, поэтому подобные работы — способ спрогнозировать последствия его постоянного применения и выяснить, может ли восприимчивость к синему свету меняться с возрастом.

В более ранних исследованиях авторы показали, что длительное воздействие синего света влияет на продолжительность жизни мух, независимо от того, светит ли он им в глаза. То есть этот вид излучения может нарушать пути выработки энергии даже в клетках, которые не специализируются на восприятии света.