Как продлить жизнь при помощи элементарной привычки

Эксперты из Йельского университета опубликовали исследование в журнале Social Science and Medicine. В своей работе ученые рассказали о действенном способе, который поможет увеличить продолжительность жизни. И что самое главное – этот способ доступен каждому. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

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Все мы знаем, как важны физическая активность, правильное питание и отказ от вредных привычек – нам твердят об этом отовсюду. Но многие забывают о том, что умственная деятельность важна для нашего организма не меньше, чем занятия спортом.

И это подтверждают научные данные: согласно исследованию ученых из Йельского университета, продлить свою жизнь можно благодаря чтению! В ходе своей работы специалисты установили, что люди, которые проводят за книгой хотя бы 3,5 часов в неделю, живут на 23 месяца дольше, чем те, кто пренебрегает чтением.

Что любопытно, пол человека, состояние здоровья, образование и материальное благополучие в данном случае роли не играют.

"Читатели книг показали снижение риска смертности на 20% за 12 лет наблюдения по сравнению с теми, кто не читал совсем. Кроме того, наш анализ показал, что любой уровень чтения книг дает значительно большее преимущество в выживании, чем чтение периодических изданий",

– подчеркнули ученые.

Долголетие, связанное с любовью к чтению, ученые объясняют тем, что мозгу, как и телу, необходима регулярная нагрузка. Если этой нагрузки нет, мозг "костенеет", то есть работает в разы хуже. А это приводит к преждевременному старению и, как следствие, к смерти.