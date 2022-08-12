Искусственную роговицу впервые пересадили 20 пациентам

Европейские, индийские и иранские врачи впервые успешно пересадили искусственно выращенную роговицу в глаза 20 слабовидящих людей. Это вернуло или улучшило зрение у всех добровольцев, сообщается в журнале Nature Biotechnology.

Фото: Мир24 Мир24

Исследователи уже несколько лет работают над созданием искусственно выращенных роговиц. По словам ученых, их ткань преимущественно состоит из белка-коллагена, который можно получить при помощи стволовых клеток или извлекать из разных тканей тела людей и животных.

Для защиты белка от повреждений специалисты подготовили фотополимерное покрытие. В дополнение к нему, исследователи модифицировали структуру нитей коллагена так, чтобы этот белок пропускал свет так же, как и человеческая роговица, и при этом был очень прочным.

По словам ученых, трансплантация искусственной роговицы улучшила зрение и самочувствие всех пациентов. Внедрение новой роговицы вернуло им способность видеть, а также снизила дискомфорт, который связан с ношением контактных линз.