Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Искусственную роговицу впервые пересадили 20 пациентам

Мир24

Европейские, индийские и иранские врачи впервые успешно пересадили искусственно выращенную роговицу в глаза 20 слабовидящих людей. Это вернуло или улучшило зрение у всех добровольцев, сообщается в журнале Nature Biotechnology.

Искусственную роговицу впервые пересадили 20 пациентам
Фото: Мир24Мир24

Исследователи уже несколько лет работают над созданием искусственно выращенных роговиц. По словам ученых, их ткань преимущественно состоит из белка-коллагена, который можно получить при помощи стволовых клеток или извлекать из разных тканей тела людей и животных.

Для защиты белка от повреждений специалисты подготовили фотополимерное покрытие. В дополнение к нему, исследователи модифицировали структуру нитей коллагена так, чтобы этот белок пропускал свет так же, как и человеческая роговица, и при этом был очень прочным.

По словам ученых, трансплантация искусственной роговицы улучшила зрение и самочувствие всех пациентов. Внедрение новой роговицы вернуло им способность видеть, а также снизила дискомфорт, который связан с ношением контактных линз.

Ранее российские ученые создали новый метод лечения буллезной кератопатии – тяжелого заболевания роговицы глаза. Отмечается, что традиционный способ лечения данного недуга – барьерная кератопластика. Российские исследователи усовершенствовали этот метод, они впервые применили в кератопластике биоразлагаемые имплантаты из полимолочной кислоты.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители