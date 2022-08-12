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2 часа назад

Cоздана молекул, успешно замещающая антитела при терапии рака

FBM.ru

Издание Journal of ImmunoTherapy of Cancer (JITC) печатает материал, рассказывающий о создании специалистами Лиссабонского и Тель-Авивского университетов особой молекулы, предназначенной для замещения антител при терапии раковых заболеваний. Новый подход должен помочь в лечении онкозаболеваний и сделать процесс более эффективным.

Cоздана молекул, успешно замещающая антитела при терапии рака
Фото: FBMFBM

В большой группе методов лечения рака врачи нацелены на белковые структуры PD-1 и PD-L1, которые подавляют Т-клетки, обеспечивающие иммунитет. Последние мешают защитным системам организма бороться с раковыми опухолями. Чтобы нейтрализовать белки PD-1 и PD-L1, используются специальные антитела, но такая методика слишком сложна и дорога.

Чтобы упростить и удешевить лечение, специалисты создали новую молекулу, которая может контролировать рост новообразований не хуже антител. Синтез такой молекулы стал возможен благодаря последним достижениям в области биоинформатики.

Производство таких препаратов на основе синтезированной молекулы обычно обходится гораздо дешевле, чем производство антител. Онкологи надеются, что это повысит доступность иммунотерапии рака, дав миллионам больных раком надежду на успешное лечение.

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