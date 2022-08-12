Cоздана молекул, успешно замещающая антитела при терапии рака

Издание Journal of ImmunoTherapy of Cancer (JITC) печатает материал, рассказывающий о создании специалистами Лиссабонского и Тель-Авивского университетов особой молекулы, предназначенной для замещения антител при терапии раковых заболеваний. Новый подход должен помочь в лечении онкозаболеваний и сделать процесс более эффективным.

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В большой группе методов лечения рака врачи нацелены на белковые структуры PD-1 и PD-L1, которые подавляют Т-клетки, обеспечивающие иммунитет. Последние мешают защитным системам организма бороться с раковыми опухолями. Чтобы нейтрализовать белки PD-1 и PD-L1, используются специальные антитела, но такая методика слишком сложна и дорога.

Чтобы упростить и удешевить лечение, специалисты создали новую молекулу, которая может контролировать рост новообразований не хуже антител. Синтез такой молекулы стал возможен благодаря последним достижениям в области биоинформатики.