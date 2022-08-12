Почему мы устаём от умственной работы? Ответ учёных

Уставать можно не только за станком на заводе, но и за клавиатурой с монитором в офисе. Биологи выяснили, почему умственная работа тоже вызывает утомление.

Фото: Ferra Ferra

Оказалось, что в активно действующей коре головного мозга накапливаются промежуточные продукты метаболизма, которые и приводят к утомлению. Усталость сигнализирует нам, что следует прекратить эту деятельность ради сохранения работоспособности мозга.

Учёные провели эксперименты, в ходе которых должны были решать когнитивные задачи целый рабочий день. Первая группа решала лёгкие задачи, а вторая — сложные. У добровольцев мониторили головной мозг с помощью ЯМР-спектроскопии.