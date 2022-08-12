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2 часа назад

Почему мы устаём от умственной работы? Ответ учёных

Ferra.ruиещё 2

Уставать можно не только за станком на заводе, но и за клавиатурой с монитором в офисе. Биологи выяснили, почему умственная работа тоже вызывает утомление.

Почему мы устаём от умственной работы? Ответ учёных
Фото: FerraFerra

Оказалось, что в активно действующей коре головного мозга накапливаются промежуточные продукты метаболизма, которые и приводят к утомлению. Усталость сигнализирует нам, что следует прекратить эту деятельность ради сохранения работоспособности мозга.

Учёные провели эксперименты, в ходе которых должны были решать когнитивные задачи целый рабочий день. Первая группа решала лёгкие задачи, а вторая — сложные. У добровольцев мониторили головной мозг с помощью ЯМР-спектроскопии.

Со временем участники из второй группы начинали демонстрировать признаки усталости, а в латеральных областях префронтальной коры их головного мозга накапливалась глутаминовая кислота. Это затрудняет работу синапсов: внутри нейронов глутамата становится мало, а снаружи — слишком много. Так он становится токсичным для нервных клеток.

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