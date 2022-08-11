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55 минут назад

Ученые создали антибиотик против супербактерий

Мир24

Ученые Университета штата Иллинойс (США) создали антибиотик против супербактерий. Химическое соединение показало эффективность в борьбе против 300 клинических изолятов, устойчивых к лекарственным препаратам, сообщает ACS Central Science.

Ученые создали антибиотик против супербактерий
Фото: Мир24Мир24

Для этого исследователи определенным образом модифицировали антибиотик, который действовал против грамположительных бактерий. После изменений он получил возможность бороться и с грамотрицательными бактериями. К ним относятся патогенные микроорганизмы, которые вызывают определенные инфекции. Например, пневмонию, болезни мочевыводящих путей и инфекции кровотока.

Стоит отметить, что с грамотрицательными бактериями сложно бороться из-за ряда имеющихся у них защитных систем. В том числе прочных клеточных стенок, которые не пропускают токсичные вещества, и механизмов, выводящих антибиотики из клетки. Бактерии со множественной лекарственной устойчивостью называют супербактериями.

Кроме того, структурно измененный антибиотик смог подавить активность фермента FabI, который катализирует биосинтез жирных кислот у бактерий. В то же время препарат оставался неактивным в отношении некоторых грамположительных безвредных микроорганизмов, живущих в организме человека в составе здоровой микрофлоры.

Ранее сообщалось, что в России разработали средство для улучшения усвояемости белка. Сейчас для этого используют ферментные препараты, но их эффективность невысока, поскольку большая часть ферментов инактивируется или разрушается в желудке. Поэтому для доставки ферментов ученые предложили использовать липосомальные нанокапсулы.

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