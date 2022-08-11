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3 часа назад

Названо провоцирующее развитие метастаз соединение

Lenta.ru

Команда специалистов из Института медицинских исследований Гарвана назвала соединение-виновника, провоцирующее развитие метастазов. По их мнению, высокий уровень коллагена XII в организме может вызвать распространение раковых клеток молочной железы в другие органы. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Названо провоцирующее развитие метастаз соединение
Фото: Лента.руЛента.ру

Ученые изучили опухоли на мышах: от самых ранних доклинических стадий рака до последних. Особый интерес медиков вызвал коллаген XII, являющийся одним из 28 типов коллагена в организме. Именно этот белок играет важную роль в работе других коллагенов и может оказывать влияние на структуру внеклеточного матрикса.

Оказалось, что по мере развития рака матрикс изменяется, а вместе с тем увеличивается уровень коллагена XII. Медики считают, что это соединение изменяет свойство опухоли, делая ее более агрессивной. Полученную информацию специалисты хотят использовать в качестве биомаркера для выявления некоторых видов рака, а также для разработки новых методов лечения.

Ранее международная команда ученых из Тель-Авивского и Лиссабонского университетов представила молекулу для замены онкотерапии антителами.

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