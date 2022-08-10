Найден препарат от метастаз в мозге при раке груди

Исследователи из Медицинского Университета в Вене показали, что метастазы в мозге у пациентов с раком молочной железы частично или даже полностью регрессируют под действием комбинации двух активных веществ. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

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В исследовании приняли участие 14 женщин и один мужчина с HER2-положительным раком молочной железы. Все пациенты имели метастазы в головном мозге и находились на лечении в отделении онкологии Медуниверситета Вены и Университетской больнице Вены. Команда врачей изучила влияние экспериментального препарата, трастзумаба дерукстекана (T-Dxd), на их метастазы.

T-Dxd уменьшил метастазы у 73,3% пациентов, а у двух (13,3%) — привел к их полному исчезновению. Исследователи также обнаружили, что препарат хорошо переносился: в период лечения не было ухудшения функции мозга или качества жизни участников. T-Dxd уже одобрен в ЕС и некоторых странах за пределами Европы, поэтому ученые считают, что уже сейчас его можно использовать в клинической практике для лечения пациентов с метастазами.