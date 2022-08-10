Новый антибиотик активен против 300 видов бактерий

Группа американских ученых, возглавляемая биологами из Иллинойсского университета, разработала новый антибиотик, который показал эффективность против 300 видов грамотрицательных бактерий. Они являются возбудителями пневмонии и инфекций мочевыводящих путей. О результатах работы можно прочитать в журнале ACS Central Science.

Фото: InScience InScience

Грамотрицательные бактерии – это класс микроорганизмов, которые являются возбудителями ряда инфекций, поражающих миллионы людей по всему миру. Микроорганизмы этой группы вызывают пневмонию, инфекции мочевыводящих путей, бактериемию. Эти инфекции трудно поддаются лечению, так как у грамотрицательных бактерий есть множество защитных механизмов. Через их прочную клеточную стенку не может пробиться большинство антибиотиков, а в мембрану встроены белки-«насосы», которые выкачивают попавшие внутрь лекарственные молекулы. Кроме того, бактерии способны мутировать, вырабатывая устойчивость к лекарствам и даже их комбинациям. Еще одной проблемой использования антибиотиков является то, что они не обладают специфическим действием. В результате их применения могут быть поражены многие виды бактерий, включая тех, что полезны для организма.

Видео дня

Американские исследователи задались целью разработать антибиотик, который бы действовал направленно на грамотрицательные бактерии, не поражая полезные микроорганизмы. В качестве основы ученые выбрали антибиотик, который был направлен против грамположительных бактерий, и внесли ряд модификаций в его структуру. Одно из полученных соединений, которое назвали фабимицином, показало эффективность против 300 клинических изолятов грамотрицательных микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам. При этом фабимицин практически не действовал на некоторые грамположительные патогены и на безвредные бактерии, которые живут в человеческом теле.

Ученые проверили работу фабимицина на мышах с пневмонией или инфекцией мочевыводящих путей. После использования антибиотика уровень бактерий-возбудителей падал до того, который был до инфекции, либо ниже его.