Коллаген - ключевой игрок в метастазировании рака груди

Коллаген типа XII играет ключевую роль в регулировании организации опухолевого матрикса, показало новое исследование Института медицинских исследований Гарвана. Группа ученых под руководством доцента Томаса Кокса, руководителя лаборатории матрикса и метастазов, также обнаружила, что высокий уровень коллагена XII может провоцировать распространение клеток рака молочной железы из опухоли в другие части тела - процесс, известный как метастазирование.

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Микросреда опухоли - это экосистема, окружающая опухоль, одним из компонентов которой является внеклеточный матрикс. Раковые клетки постоянно взаимодействуют с микроокружением опухоли, что влияет на ее рост. Коллаген является важной частью этой опухолевой микросреды, но как именно он влияет на опухоли, до сих пор не изучено.

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"Мы еще многого не знаем о роли внеклеточного матрикса в метастазировании рака. Наше исследование показывает, что коллаген XII играет важную роль в прогрессировании и метастазировании рака молочной железы. Представьте, что раковые клетки - это семена, а микроокружение опухоли - почва. Изучая почву - внеклеточный матрикс - мы можем начать понимать, что делает одни опухоли более агрессивными, чем другие, и, следовательно, начать разрабатывать новые способы лечения рака", - сказал старший автор исследования доцент Томас Кокс.

Исследование также предполагает, что измерение уровня коллагена XII в биоптате опухоли пациента может быть использовано в качестве дополнительного скринингового инструмента для выявления агрессивного рака молочной железы с более высокой частотой метастазирования, например, при тройном негативном типе рака молочной железы. Кроме того, коллаген XII может стать возможной мишенью для будущих методов лечения.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

В данном исследовании ученые каталогизировали, как матрикс опухоли изменяется с течением времени, и создали всеобъемлющую базу данных этих изменений, которая была предоставлена в свободный доступ исследователям. Команда сосредоточилась на коллагене XII, одном из 28 типов коллагена в организме. Коллаген XII играет важную роль в организации других коллагенов и может оказывать глубокое влияние на трехмерную структуру внеклеточного матрикса.

Исследователи изучали опухоли на мышиных моделях, начиная с самых ранних доклинических стадий рака и заканчивая опухолями на поздних стадиях. Они обнаружили, что по мере развития опухолей многие молекулы матрикса изменялись, и, что важно, уровень коллагена XII также повышался.

"Похоже, что коллаген XII изменяет свойства опухоли и делает ее более агрессивной", - говорит первый автор исследования Майкл Папаниколау из Гарвана. "Он изменяет организацию коллагенов, чтобы поддерживать раковые клетки, выходящие из опухоли и перемещающиеся в другие места, например, в легкие".