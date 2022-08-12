Описаны новые подробности вспышки вируса Ланъя

Геном ранее неизвестного вида генипавируса ученые решили поискать у диких и домашних животных. Анализ показал, что чаще всего патоген встречается у землероек, которых теперь считают природным источником вируса. У больных отмечают повышенную температуру, утомляемость, кашель, тошноту и боли в области головы. Также были зафиксированы нарушения работы печени — у 35 процентов пациентов, и проблемы в функционировании почек — у 8 процентов.