Приложение поможет проверить продукты на безопасность

Китайские ученые разработали портативную флуоресцентную сенсорную платформу для обнаружения в продуктах галловой кислоты — распространенного антиоксиданта. Система включает в себя флюорофоры, которые светятcя под действием ультрафиолета. В присутствии галловой кислоты их цвет меняется с красного на синий, а концентрацию кислоты можно определить с помощью приложения для смартфона. Статья опубликована в Chemical Engineering Journal.

Фото: InScience InScience

Ученые из Института физических наук Хэфэя Китайской академии наук разработали сенсорную платформу для обнаружения галловой кислоты в продуктах питания. Галловая кислота широко применяется в качестве антиоксиданта в продуктах питания, напитках и лекарствах, но в высоких концентрациях ее действие может быть слишком сильным. Поэтому определение ее содержания в продуктах и лекарствах крайне важно для здоровья человека.

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Новая портативная сенсорная платформа для обнаружения галловой кислоты состоит из мультиэмиссионного флюорофора на основе металлоорганических каркасов европия (Eu-MOFs), которые были созданы путем координационной полимеризации ионов европия (Eu3+) с 3,5-дикарбоксибензолбороновой кислотой. Флюорофоры Eu-MOFs при возбуждении светом ультрафиолетового диапазона светятся красным цветом.

При добавлении к ним галловой кислоты образуется особая ковалентная структура эфира борной кислоты, а красное излучение флуорофора постепенно сменяется синим. Это позволяет быстро визуально обнаружить наличие галловой кислоты и определить ее концентрацию. Для определения концентраций ученые разработали специальное приложение для смартфона с цветовым индикатором. Результаты обнаружения галловой кислоты с помощью новой платформы соответствовали точности высокоэффективной жидкостной хроматографии.