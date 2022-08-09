Изучено влияние винограда на продолжительность жизни

Ученые из Университета Западной Новой Англии изучили влияние употребления в пищу винограда на здоровье и продолжительность жизни. Результаты исследований опубликованы в журналах Foods и Antioxidants.

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В первой работе авторы выяснили, что прием в день чуть менее двух чашек винограда совместно с поддержанием диеты с высоким содержанием жиров способствует уменьшению жировой дистрофии печени и долголетию. Кроме того, было выявлено, что этот фрукт значительно влияет на генетическую экспрессию. Вещества, содержащиеся в винограде могут повысить уровень антиоксидантов, что приведет к уменьшению биологического возраста организма примерно на четыре-пять лет жизни.

В другой работе те же авторы заметили, что употребление винограда изменяет экспрессию генов в головном мозге, что приводит к благотворному воздействию на когнитивные способности у самок мышей.

Специалисты также подчеркнули, что несмотря на то, что эксперименты проводились на грызунах и требуют дополнительных исследований, полученные данные могут принести пользу научному сообществу.