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1 час назад

"Вечные химикаты" могут откладываться в вашей печени, вызывая рак

Ferra.ruиещё 3

Новое исследование показало связь между повышенным содержанием в крови перфлюоктансульфата (PFOS) и повышенным риском развития рака печени. Это исследование является первым, которое напрямую связывает воздействие этого "вечного химиката" с раком печени у людей.

"Вечные химикаты" могут вызывать рак
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Существуют тысячи различных химических веществ, входящих в группу пер- и полифторалкильных веществ, или PFAS. Эти вещества часто называют "вечными химикатами", поскольку они могут сохраняться в окружающей среде в течение десятилетий.

Вслед за исследованиями на животных и в лабораториях, свидетельствующими о том, что воздействие PFAS потенциально вредно для клеток печени, новое исследование представляет собой первое исследование связи между химическими веществами и раком печени у людей.

Сила нового исследования заключается в использовании данных, полученных в ходе многолетнего исследования состояния здоровья более 200 000 человек с начала 1990-х годов. Это позволило исследователям изучить исторические уровни содержания PFAS в крови людей за несколько лет до того, как у них обнаружился рак.

Несколько типов PFAS были обнаружены в образцах крови людей, у которых в конечном итоге развился рак печени. Но особенно выделялся один химикат - PFOS. У испытуемых с самым высоким уровнем PFOS в крови вероятность развития рака печени была в 4,5 раза выше по сравнению с группой с самым низким его уровнем в крови.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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