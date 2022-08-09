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2 часа назад

Глобальное потепление усугубит опасные инфекции

Ученые Гавайского университета в Маноа выяснили, что изменение климата усугубляет более половины известных опасных заболеваний, в том числе лихорадку денге, гепатит, пневмонию, малярию и лихорадку Зика. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Глобальное потепление усугубит опасные инфекции
Фото: UnsplashUnsplash

Специалисты провели системный поиск данных о воздействии 10 климатических угроз из-за выбросов парниковых газов на каждое известное патогенное заболевание человека. Эти угрозы включали в себя потепление, засуху, волны тепла, лесные пожары, экстремальные осадки, наводнения, штормы, повышение уровня моря, биогеохимические изменения океана и изменение земного покрова.

Оказалось, что каждая из угроз влияет на заболевания, вызываемые вирусами, бактериями, животными, грибами, простейшими, растениями и хромистами. Инфекции в основном передавались организмами, хотя были также обнаружены случаи передачи через воду, воздух, прямой контакт и через пищу. Более 58 процентов, или 218 из 375, известных патогенных заболеваний человека в какой-то момент были затронуты по крайней мере одной климатической угрозой через множество различных способов.

Изменения в потеплении и осадках, например, были связаны с расширением ареала переносчиков, таких как комары, клещи, блохи, птицы и некоторые млекопитающие. Они являются носителями возбудителей заболеваний, включая лихорадку денге, чикунгунья, чуму, болезнь Лайма, лихорадку Западного Нила, лихорадку Зика, трипаносомоз, эхинококкоз и малярию, и также вызывают миграцию людей, повышая риск контактов с новыми патогенами.

Потепление улучшает пригодность климата для размножения, ускоряет жизненный цикл, увеличивает продолжительность вероятного воздействия, усиливает взаимодействие переносчиков с патогенами и увеличивает вирулентность. Изменение климата, например, оказало положительное влияние на развитие популяции комаров, выживаемость, скорость укусов и репликацию вируса, что повысило эффективность передачи вируса Западного Нила.

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