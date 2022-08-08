Нейросеть научилась распознавать остеопороз и аневризму

Специалисты Центра диагностики и телемедицины научили искусственный интеллект определять еще две патологии – остеопороз и аневризму аорты, сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров.
«Теперь искусственный интеллект помогает московским врачам искать заболевания еще по двум направлениям исследований. Нейросеть научилась определять признаки аневризмы аорты, а также выявлять компрессионные переломы позвоночника и признаки остеопороза»,
– рассказал чиновник.
Он также уточнил, что в настоящее время алгоритмы компьютерного зрения уже способны распознать 13 патологий.
«Умные алгоритмы уже ассистируют медикам в поиске заболеваний по 13 направлениям исследований. Искусственный интеллект упрощает и ускоряет работу врача, позволяя не пропустить даже малейшие отклонения. Пациенты, в свою очередь, получают более быструю и качественную диагностику»,
– добавил Тыров.
Работа искусственного интеллекта протестирована, новые сервисы прошли все испытания. С помощью нейросетей можно уменьшить влияние «человеческого фактора» и предоставить медикам дополнительный инструмент для оперативной и точной постановки диагноза. Цифровизация системы здравоохранения в Москве осуществляется уже 10 лет. Она позволяет персонифицировать ведение пациента на всех этапах медицинского обслуживания – от постановки диагноза до лечения и наблюдения в дальнейшем.