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7 минут назад

Нейросеть научилась распознавать остеопороз и аневризму

РИА "ФедералПресс"

Специалисты Центра диагностики и телемедицины научили искусственный интеллект определять еще две патологии – остеопороз и аневризму аорты, сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров.

Нейросеть научилась распознавать остеопороз и аневризму
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Теперь искусственный интеллект помогает московским врачам искать заболевания еще по двум направлениям исследований. Нейросеть научилась определять признаки аневризмы аорты, а также выявлять компрессионные переломы позвоночника и признаки остеопороза»,

– рассказал чиновник.

Он также уточнил, что в настоящее время алгоритмы компьютерного зрения уже способны распознать 13 патологий.

«Умные алгоритмы уже ассистируют медикам в поиске заболеваний по 13 направлениям исследований. Искусственный интеллект упрощает и ускоряет работу врача, позволяя не пропустить даже малейшие отклонения. Пациенты, в свою очередь, получают более быструю и качественную диагностику»,

– добавил Тыров.

Работа искусственного интеллекта протестирована, новые сервисы прошли все испытания. С помощью нейросетей можно уменьшить влияние «человеческого фактора» и предоставить медикам дополнительный инструмент для оперативной и точной постановки диагноза. Цифровизация системы здравоохранения в Москве осуществляется уже 10 лет. Она позволяет персонифицировать ведение пациента на всех этапах медицинского обслуживания – от постановки диагноза до лечения и наблюдения в дальнейшем.

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