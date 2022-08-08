Нейросеть научилась распознавать остеопороз и аневризму

«Теперь искусственный интеллект помогает московским врачам искать заболевания еще по двум направлениям исследований. Нейросеть научилась определять признаки аневризмы аорты, а также выявлять компрессионные переломы позвоночника и признаки остеопороза»,

Он также уточнил, что в настоящее время алгоритмы компьютерного зрения уже способны распознать 13 патологий.

«Умные алгоритмы уже ассистируют медикам в поиске заболеваний по 13 направлениям исследований. Искусственный интеллект упрощает и ускоряет работу врача, позволяя не пропустить даже малейшие отклонения. Пациенты, в свою очередь, получают более быструю и качественную диагностику»,

Работа искусственного интеллекта протестирована, новые сервисы прошли все испытания. С помощью нейросетей можно уменьшить влияние «человеческого фактора» и предоставить медикам дополнительный инструмент для оперативной и точной постановки диагноза. Цифровизация системы здравоохранения в Москве осуществляется уже 10 лет. Она позволяет персонифицировать ведение пациента на всех этапах медицинского обслуживания – от постановки диагноза до лечения и наблюдения в дальнейшем.